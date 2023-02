Dieses Wochenende steht der Mond bis Sonntagnachmittag im Zeichen Stier und hilft drei Sternzeichen ganz besonders dabei, das Beste aus den letzten Tagen der Woche rauszuholen. Sie kommen mit ausgezeichneter Laune durch den 25. und 26. Februar 2023 und sind in der Lage sich entspannt zurückzulehnen. Das ist die optimale Vorbereitung für die neue Woche. In der wartet nämlich zum Beispiel eine aufregende Venus-Jupiter-Konjunktion.

Krebse entschleunigen

Der Samstag startet für Sie, lieber Krebs, mit einem Hoch. Der Mond macht es sich bereits am Freitag, 24. Februar 2023, im Zeichen Stier gemütlich und sendet Ihnen von dort aus wunderbare positive Energien. Heute können Sie ganz auf sich konzentrieren. Tun Sie sich etwas Gutes und bleiben Sie ruhig, wenn es in Liebesdingen ein bisschen kompliziert wird. Venus wird nicht ewig im Quadrat stehen.

Noch ruhiger darf es dann am Sonntag zugehen. Der Mond rät weiterhin dazu, zu entschleunigen und sich Zeit für die Dinge zu nehmen. Anstelle eines fordernden Laufs ist also heute eher die schonende Yoga-Routine, die perfekt zu Ihrem Gemüt passt. Kosten Sie dieses Gefühl der Entspanntheit richtig schön aus.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Suchen Sie Kontakt zu Ihren Freunden. Ihre Zeit ist so bestens investiert.

Jungfrauen sind aufgeweckt und kommunikativ

Ob im Job oder ganz privat, am Samstag fällt Ihnen alles leicht, liebe Jungfrau. Sie haben keine Probleme damit voranzukommen und sind gewissenhaft bei der Sache. Am Samstagnachmittag können Sie Ihre Kommunikationsfähigkeit unter Beweis stellen. Die Sterne sagen nämlich Begegnungen mit spannenden Menschen voraus.

Auch am Sonntag sind Sie gerne von Menschen umgeben, mit denen Sie sich angeregt unterhalten können. Sie mögen den Austausch. Wie wäre es mit einem ganz entspannten gemeinsamen Brunch? Da bleibt viel Zeit – auch für tiefgründige Gespräche.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Achtung, der Mond schickt Ihnen am Samstagabend im Traum eine tolle Idee!

Steinböcke schweben durchs Wochenende

Verbringen Sie den ersten Tag des Wochenendes umgeben von lieben Menschen und tauschen Sie sich mal wieder so richtig aus. Das wird Ihre Laune noch zusätzlich heben. Kommen Sie am Abend dann zur Ruhe und machen Sie es sich schön gemütlich in Ihren vier Wänden.

Der Mond im Zeichen Stier ist für Sie eine reine Wohltat am 26. Februar 2023, lieber Steinbock. Er zaubert Ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Sie fühlen sich so unbeschwert. Darüber hinaus begünstigen die Sterne am Sonntag alles, was Ihre körperliche Gesundheit verbessern kann. Wie wäre es mit einem Ausflug in die Natur oder einer Runde Sport?

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Vertrauen Sie jetzt auf Ihre Intuition!

Artikelbild und Social Media: iStock/sarayut