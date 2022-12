Am 26. Dezember 2022 ist der letzte Portaltag des Jahres. Im Anschluss müssen wir uns ein paar Wochen gedulden, bis es im Januar mit den Portaltagen 2023 weitergeht und die Energien wieder freigesetzt werden.

Die Portaltage bieten Ihnen die Chance, sich selbst besser zu verstehen und Ihr Seelenleben genauer zu analysieren. Ihre Intuition wird gestärkt, Sie spüren vielleicht, wie sich Entscheidungen besser und mutiger treffen lassen. Gepaart mit der Energie der 12 Rauhnächte, die in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 2022 beginnen, ist der letzte Portaltag 2022 besonders kraftvoll. Drei Sternzeichen haben die Möglichkeit, ihn besonders gut zu nutzen. Ihr Horoskop für den 26. Dezember 2022 verspricht Großartiges.

Widder bekommen Unterstützung vom Mond

Der Mond im Zeichen Wassermann meint es am 26.12.2022 sehr gut mit Ihnen, lieber Widder. Er schenkt Ihnen Energie und insgesamt ein sehr gutes Gefühl. Das ist Ihr bester Tag der ganzen Wochen! Am Abend ist Ihnen mehr nach Ruhe und Behaglichkeit. Doch dieses Bedürfnis kommt genau richtig, um einen tiefen Blick in Ihre Seele zu werfen und den Portaltag für sich zu nutzen.

Löwen umarmen die Freude am Leben

Sie haben am 26. Dezember einen großen Vorteil gegenüber anderen Sternzeichen: Sie sind froh und fühlen sich wunderbar ausgeglichen - dank des Monds im Zeichen Wassermann. Das sind beste Voraussetzungen, um sich mit den wichtigen Fragen des Lebens zu beschäftigen, lieber Löwe. Sie sind nun offen für die Energien, die Ihnen der letzte Portaltag des Jahres anbietet.

Waagen sind voller Tatendrang

Für Sie steht jetzt alles unter einem guten Stern. Sie schaffen an diesem Tag viel mehr, als Sie sich überhaupt erträumen können.

Der Montagabend lädt zum Nachdenken ein. Das kommt Ihnen gerade recht. Sie haben so die Ruhe, sich zum Beispiel mit Ihren Wünschen für das neue Jahr 2023 auseinanderzusetzen.

