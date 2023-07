3 Sternzeichen macht der Mond am Wochenende ab 29. Juli ein kostbares Geschenk!

Sollten Sie an diesem Samstag arbeiten, liebe Jungfrau, dann dürfen Sie sich auf einen ereignisreichen Tag gefasst machen. Es mag Ihnen zwischenzeitlich so erscheinen, als würde alles ein bisschen drunter und drüber gehen, doch haben Sie Vertrauen in Ihre Fähigkeiten und Stärken. Sie kommen gut durch den Tag, können alles erledigen und stellen wie so oft unter Beweis, dass Sie einfach ein außerordentliches Talent für Organisation und Disziplin haben. Die Sterne belohnen Sie dann auch im Verlauf des Samstags mit bester Laune und einem zufriedenen Gefühl.

Sie haben es dem Mond im Zeichen Steinbock zu verdanken, dass Sie am Sonntag ausgeruht und fit sind. Er stärkt Sie direkt von Tagesbeginn an. Nutzen Sie Ihre Energie und setzen Sie sich an diesem Tag mit den Menschen in Verbindung, die Ihnen wichtig sind. Suchen Sie das Gespräch oder unternehmen Sie etwas gemeinsam. Erlebnisse mit Ihren Lieblingsmenschen sind nun gut für Geist und Seele.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Verweilen Sie nicht nur drinnen, sondern nutzen Sie Ihre Freizeit auch, um möglichst viel in der Natur zu sein. Vielleicht zusammen mit Ihren Freunden?