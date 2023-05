Auf Müll-Jagd: Dieser Elefant entsorgt Abfall

Zigarettenkippen landen auf dem Boden, das Bonbonpapier wird auf dem Gehweg entsorgt und die Hamburger-Verpackung fliegt während der Autofahrt bequem aus dem Fenster – für viele Zeitgenossen ist ein mangelndes Umweltbewusstsein leider selbstverständlich.

Und so passiert es immer wieder: Müll landet dort, wo er nicht hingehört! Irgendjemand wird schon für Sauberkeit sorgen…

Das dachten sich auch die Besitzer der Abfälle in diesem Video. Besonders frech: Der Müll wurde direkt neben einer Abfalltonne entsorgt. Wie gut, dass sich ein pflichtbewusster Elefant in der Nähe befindet. Mit seiner ganz speziellen Abfallzange in Rüsselform versucht er, den herumliegenden Müll aufzusammeln.

Gar nicht so einfach! Doch dann nimmt der schlaue Dickhäuter ganz routiniert einen seiner Füße zu Hilfe. Na also, geht doch! Und jetzt: Ab mit dem Müll in die Tonne. Ordnung muss schließlich sein!

Abfall einfach irgendwo entsorgen? Nein, das gehört sich nicht! Das weiß sogar der Elefant in diesem Video. Der Dickhäuter sammelt herumliegenden Müll und steckt ihn in eine Tonne.