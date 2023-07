Aura-Horoskop ab 17. Juli 2023: Mond, Sonne und Neptun aktivieren Ihr Seelenpotenzial!

Bevor die Sonne am Sonntag für aufregende Wochen in ihr Lieblingszeichen reist, trifft sie am Donnerstag auf den mystischen Fische-Neptun in einem äußerst harmonischen Trigon.

Dies steigert Glücksgefühle, die sich bereits seit dem montäglichen Krebs-Neumond immer heftiger Bahn brechen, und verleiht allen, die sich bewusst auf die Energie dieser Konstellation einlassen und um ihre Magie wissen, unglaubliche Anziehungskraft. Also Ihnen!

Sie müssen nun keinen Sonnentanz aufführen, um Ihr Selbstbewusstsein zu kräftigen oder sich anziehend und sinnlicher als gewohnt zu fühlen. Doch je bewusster Sie durch den Donnerstag gehen, je öfter Sie im alltäglichen Einerlei innehalten, um sich dem positiven Grundton dieses Trigons hinzugeben – umso intensiver wird Ihre Aura von negativen Anhaftungen gereinigt, die sich in den letzten, oft bedrückenden Monaten auf der feinstofflichen Ebene Ihres Seins angesammelt haben.

Ganz gleich, welche Ambitionen Sie gerade verfolgen, ob es um Ihre Karriere geht oder/und um Liebesleben: Nehmen Sie sich an diesem Tag die Zeit, in sich nachzuspüren, was Sie jetzt brauchen, um noch mehr Zufriedenheit in Ihrem Leben zu erfahren. Umso sicherer Sie sich Ihrer Ziele sind, desto stärker ziehen Sie Ihre Wünsche in Ihr Leben.

So sind Sie bestens ausgerüstet, um sich den Rest der Woche der Macht des magischen Sonne/Neptun-Trigons hinzugeben und zu langfristigem Glück in der Liebe – wie auch in allen anderen Lebensbereichen – zu finden.

Erfahren Sie hier im Aura-Horoskop ab den 17. Juli 2023, was die Konstellationen genau für Ihr Sternzeichen bedeuten. Außerdem verraten wir Ihnen Ihr persönliches Aura-Motto.