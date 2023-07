Das große Aura-Horoskop ab 17. Juli 2023: Sternzeichen Fische

Sie sind das introvertierte Träumen mehr als gewohnt, lieber Fisch. Doch wenn alle anderen Zeichen diese Woche von den Aura-Wellen des Neumondes wie auch des Sonne-Neptun-Trigons ergriffen werden, dann bleiben Sie ganz lässig. Schließlich kann Ihnen in Sachen Sehnsucht niemand das Wasser reichen. Nun gilt es nur noch, Ihre starke Intuition auch einzusetzen, anstatt sie in Ihrer Traumwelt verpuffen zu lassen. Lassen Sie sich ruhig weiterhin in Ihrer Gefühlswelt treiben. Doch laden Sie auch andere dazu ein, Ihre geheimen Emotionen mit Ihnen zu teilen. Spüren Sie in sich hinein – Sie wissen doch ganz genau, wer mit Ihnen auf Wunderreise gehen will.

Ihr Aura-Motto: Meine Seelenaura durchleuchtet meinen Körper und macht ihn anziehend.