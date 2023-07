Das große Aura-Horoskop ab 17. Juli 2023: Sternzeichen Steinbock

Eigentlich stützen Sie sich in allen Lebenslagen auf Ihren gesunden Pragmatismus und Ihre durchdachten Strategien, doch wann immer – wie diesen Montag – der Neumond in Ihrem Gegenzeichen Krebs erstrahlt, fühlen Sie sich besonders emotional und entrückt. Das Sonne-Neptun-Trigon steigert diesen Zustand noch. Hören Sie auf, Gefühle als Schwäche zu betrachten und geben Sie sich Ihrer träumerischen Seite hin. So können Sie sich in Beziehungen künftig besser annehmen und zeigen. Je mehr Sie anderen offenbaren, wie es um Sie steht, umso selbstsicherer werden Sie sich in undurchsichtigen Beziehungssituationen fühlen. Das tut nicht nur Ihnen, sondern auch Ihrem liebenden Umfeld gut.

Ihr Aura-Motto: Ich fühle mich gehalten und geliebt.