Das große Aura-Horoskop ab 17. Juli 2023: Sternzeichen Widder

Selten fehlt Ihrer feurigen Natur der Mut, auf jemanden zuzugehen und ein heißes Date zu initiieren. Mit dem Durchhaltevermögen in Sachen Liebe sieht es allerdings anders aus. Doch der romantische Krebs-Neumond am Montag, lieber Widder, fordert Sie dazu auf, endlich Farbe zu bekennen. Frau Venus und vor allem Ihr kämpferischer Herrscher Mars unterstützen Sie in der kommenden Woche dabei, Gefühl und Verstand zusammenzuführen. Natürlich dürfen Sie das besondere Charisma, das Ihnen der Kosmos jetzt schenkt, für leidenschaftliche Flirts nutzen. Doch spüren Sie in sich hinein und lassen Sie sich nur auf jemanden ein, mit dem oder der Sie länger als eine wilde Nacht tanzen wollen.

Ihr Aura-Motto: Ich genieße tiefe Verbundenheit im Hier und Jetzt.