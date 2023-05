Berührend: In diesem Video sind sich Paare so nah wie noch nie

Liebe ist das Wundervollste, was uns auf der Welt geschehen kann. Egal ob frischverliebt, oder seit Jahrzehnten verheiratet: Was zwei Menschen verbindet, muss oft nicht ausgesprochen werden. Augen können mehr als eine Million Worte sagen. Diese wunderschöne Erfahrung machen auch die Paare in diesem Video.

Ganze vier Minuten schauen sich Paare im Video in die Augen. "So lange haben wir uns in 55 Jahren Ehe nicht in die Augen geschaut", erklärt ein älteres Paar schmunzelnd. Bei vielen Pärchen purzeln bei so intensivem Augenkontakt auch schnell die Tränen. Dem Gegenüber so intensiv in die Augen zu schauen, löst einfach etwas aus. Egal, wie lange man sich schon kennt und welche Probleme man als Paar hat, dieses Experiment funktioniert.

Versuchen Sie es doch einfach mal selbst. Es ist auf jeden Fall berührend . Wie die Paare im Video reagierten, sehen Sie oben.