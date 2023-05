Blumen binden: Frühlingsstrauß aus Supermarktblumen

Für 1.99 Euro bekommt man in den Supermärkten mittlerweile einen kleinen Strauß Blumen. Doch so schön, wie vom Floristen, sehen die Blüten in den Plastikfolien natürlich nicht aus. Wer aber doch Geld sparen will, dem zeigt Sonya Kraus bei "Sonya's Secrets" wie man aus Supermarktblumen einen richtig schönen Frühlingsstrauß gestalten kann.

Blumen binden leicht gemacht: Alles, was Sie für so eine Blumendeko brauchen, sind Tulpen in Rot und Gelb, sowie gelbe Rosen. Eine klassische Glasvase stiehlt den kleinen Frühlingsboten nicht die Schau. Das "schmückende Grün" liefert die heimische Palme...

Weitere Tipps und Tricks rund ums Blumenbinden verrät Ihnen Sonya Kraus im Video.

Sie wollen mehr DIY-Tipps von Sonya Kraus? Hier kommen weitere Videos von "Sonya's Secrets":

Sonya's Secrets: Dekorieren mit Perücken-Kopf

Sonya's Secrets: Handykabel selbst reparieren

Basteln mit Muscheln: Deko-Tipp von Sonya Kraus

Tipps von Sonya Kraus: Hortensien-Deko für jede Jahreszeit