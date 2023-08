Das chinesische Monatshoroskop im September 2023: Sternzeichen Affe

Konzentration ist in diesem Monat nicht ihre Stärke. Sie lassen sich schnell von anderen ablenken und interessieren sich mehr für den neuesten Klatsch und Tratsch als für herausfordernde Aufgaben. Auch wenn Sie in den letzten Monaten einiges geleistet haben, bleiben Sie jetzt am Ball und erledigen Sie zumindest das Nötigste.