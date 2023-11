Das Engeltarot für das Sternzeichen Schütze für die Woche vom 13. bis 19. November 2023

Haben Sie sich schon einmal bewusst gemacht, welche Eigenschaften Ihnen an sich selbst nicht so sehr gefallen? Nun ist es Zeit sich dieser Eigenschaften anzunehmen und sie vielleicht sogar zu reduzieren oder ganz abzustellen. Einen Versuch ist es wert und die Zeit ist gerade günstig. Mit Hilfe von Camael stellt sich dann sehr schnell Zufriedenheit und Glück ein. Er macht Ihnen bewusst, was Sie schon länger belastet und was Sie vielleicht sogar verdrängt haben. Lösen Sie sich von diesem Ballast!