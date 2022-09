Das Geburtstags-Horoskop vom 5. bis 11. September 2022 für alle Geburtstagskinder der Woche

Die Astrowoche gratuliert den Jungfrauen vom 5. bis 11. September 2022!

Liebe Jungfrau, Venus lässt sich in Ihrem Zeichen nieder und zeigt sich in Sachen Liebe recht spendabel. Und die Sonne mit Uranus im Trigon bringt überraschende positive Ereignisse mit sich. Sie dürfen sich alles in allem auf ein erfolgreiches nächstes Lebensjahr freuen.

Werfen Sie mit der Unterstützung von Aurea-Beraterin Sabine Wirkner einen genaueren Blick darauf, was Sie in Ihrem neuen Lebensjahr erwartet.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de

