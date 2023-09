Das Geld-Horoskop ab 25.09.2023 für das Sternzeichen Krebs

Die aktuellen Merkur-Konstellationen bieten Ihnen, lieber Krebs, Gelegenheit für eine finanzielle Bestandsaufnahme. Wie stark sind Sie eigentlich hierbei von Ihrem Umfeld abhängig? Und was können Sie tun, um mehr Eigenständigkeit zu erlangen? Jetzt ist nicht die Zeit, sich in zu riskante Abenteuer zu stürzen. Halten Sie bis zum Vollmond am Freitag bitte die Füße still. Am Samstag, wenn sich Merkur mit Uranus trifft, ist es dann an der Zeit, Ihre kreativen Ideen zur Verbesserung Ihrer Finanzen umzusetzen. An diesem Wochenende führt Sie Frau Venus außerdem zu interessanten Kontakten, die Ihnen neue Impulse zum Thema Geld geben könnten.

Ihr Finanzmantra: Ich lasse mich von meinem Bauchgefühl leiten, nicht von meinem Kontostand.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Mumemories/iStock und Astrowoche.de