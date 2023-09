Das Geld-Horoskop ab 25.09.2023 für das Sternzeichen Löwe

Wenn Frau Venus, die derzeit durch Ihr Zeichen reist, auf den Draufgänger Uranus trifft, sind einige finanzielle – nicht immer erfreuliche – Überraschungen zu erwarten. Ob Sie sich übernommen haben oder einer Ihrer Lieben, es ist an der Zeit, Ihre Finanzen genau unter die Lupe zu nehmen. Zwar unterstützt auch Sie Götterbote Merkur in dieser Woche bei Ihren finanziellen Unternehmungen, doch sollten Sie sich lieber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt ist nicht die Zeit, Geld in Glücksspiel oder andere Extravaganzen zu investieren. Je solider Sie rechnen, desto besser wird es für Sie in der Weihnachtszeit finanziell aussehen.

Ihr Finanzmantra: Ich lasse mich nicht zu unkalkulierbaren Ausgaben verführen und rechne konservativ.

