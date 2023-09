Das Geld-Horoskop ab 25.09.2023 für das Sternzeichen Widder

Sie heißblütiges Wesen, lieber Widder, muss man wahrlich nicht dazu auffordern, ein Risiko einzugehen. Doch tatsächlich tun Sie gut daran, diese Woche nicht alles auf eine Karte zu setzen. Besonders am Freitag, wenn IHR Vollmond am Himmel strahlt und Frau Venus auf den ungestümen Uranus trifft, laufen Sie Gefahr, sich in unbedachte Aktionen zu verrennen und am Ende durch Ihre Ungeduld mehr zu verlieren, als zu gewinnen. Atmen Sie also tief durch und schalten Sie einen Gang runter. Für Sie gilt diese Woche: Je längerfristiger und strategischer Sie planen, umso mehr werden Sie Richtung Winter ernten.

Ihr Finanzmantra: Ich fokussiere mich auf langfristige Ziele und lasse mich nicht von Kurzschlussideen aus der Bahn werfen.

