Das große Geld-Horoskop für den magischen Freitag am 7. Juli 2023

Besser noch! Am Freitag bildet Merkur mit dem ideenreichen Uranus, der sich noch immer im Stier aufhält, ein äußerst produktives Sextil. Die beiden Planeten verstehen sich äußert gut und strotzen nur so vor Erfindungsreichtum und kreativen Ideen. Auch wenn der Steinbock-Vollmond Ihnen immer noch ein wenig auf die Stimmung und Ihre finanzielle Zuversicht drück, die Kombination aus Merkur und Uranus lässt Sie einen kühlen Kopf bewahren und in Windeseile konstruktive Lösungen für Ihre Geldprobleme finden.

Mehr noch, der Geldglück-Freitag kann so manche Geldsorge in eine große Chance verwandeln. Denn je klarer Sie nun über Ihre Situation im Bilde sind, umso besser können Sie nicht nur den Herbst, sondern auch die nächsten Jahre planen. Was Sie jetzt in Gang setzen, kann sich dann bereits in der Jungfrau-Periode auszahlen. Und ganz nebenbei: Am Freitag könnten Sie auch mal wieder Ihr Lottoglück versuchen. Gut möglich, dass ein Gewinn herausspringt. Lesen Sie dazu auch gerne Ihren aktuellen Lotto-Tipp.

Das Geld-Horoskop für Ihr Sternzeichen verrät, was Sie diese Woche im Detail erwartet.