Das Geld-Horoskop für den magischen Freitag am 7. Juli 2023: Sternzeichen Krebs

Eigentlich wollen Sie Ihre Geburtstagszeit in vollen Zügen genießen, lieber Krebs! Doch der volle Mond in Ihrem Gegenzeichen Steinbock lässt am Montag so manche materiellen Ängste in Ihnen aufsteigen, die schwer zu unterdrücken sind. Bleiben Sie gelassen, es ist alles weniger dramatisch als gefühlt. Schon zum Wochenende sieht die Welt wieder viel rosiger aus. Dann helfen Ihnen der gewitzte Merkur und der risikofreudige Uranus, sich mutig einen unemotionalen Überblick über die Sachlage zu verschaffen. Sie werden feststellen, dass die Situation schnell wieder bereinigt werden kann. Wichtig ist es, sich derzeit finanziell nicht zu überfordern.

Ihr Finanzmantra: Ich lasse mich von meinem Kopf, nicht meinem Bauchgefühl leiten.