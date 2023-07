Das Geld-Horoskop für den magischen Freitag am 7. Juli 2023: Sternzeichen Steinbock

Sie, lieber Steinbock, investieren gern Ihr gutes Geld in Projekte und Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Sponsorenseele, die Sie sind, achten Sie selten auf Ihr eigenes Wohlergehen. Doch unter dem Einfluss „Ihres“ Vollmondes sollten Sie sich genau überlegen, was Sie für andere wirklich leisten können. Sonst könnte es auf Ihrem Konto bald schlecht aussehen. Dies gilt nicht nur für große Investitionen, auch kleine Summen machen jetzt schnell den Unterschied. Nutzen Sie das Treffen der emotionsbefreiten Planeten Merkur und Uranus und stellen Sie sich und Ihre Bedürfnisse mehr in den Vordergrund. Sie werden sehen: Es zahlt sich mehr als aus!

Ihr Finanzmantra: Ich bin mir meines Potentials bewusst und nutze es für meinen Erfolg.