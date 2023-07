Das Geld-Horoskop für den magischen Freitag am 7. Juli 2023: Sternzeichen Wassermann

Eigentlich läuft bei Ihnen gerade alles gut, lieber Wassermann. Da ist es schwierig, unerwartete finanzielle Tiefschläge hinzunehmen. Doch die kündigt der Steinbock-Vollmond am Montag leider an. Sie erhalten deutliche Zeichen, welche Investitionen jetzt sinnvoll sind und welche Geldpläne Sie aufgeben sollten. Gott sei Dank steht Ihr Herrscher Uranus auch diese Woche fest an Ihrer Seite und wird auch noch vom klugen Merkur unterstützt. Dies spornt Sie zu ungeahnten Leistungen an, die sich langfristig auszahlen. Folgen Sie jetzt unbedingt Ihrer Intuition und schrecken Sie wegen kurzzeitiger Geldengpässe nicht vor Investitionen in Ihre Zukunft zurück.

Ihr Finanzmantra: Ich verfolge meine ambitionierten Ziele beharrlich bis zum Erfolg.