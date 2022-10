Wochenhoroskop

Mondtipp: Eine gute Startzeit für Pilates!

Kurz vor dem Vollmond und auch noch ein bis zwei Tage danach nimmt man leichter an Gewicht zu. Um Ihr Gewicht und den Körper in Form zu halten, sollten Sie einmal die Sportart der Stars und Sternchen, „Pilates“ genannt, ausprobieren. Pilates ist eine Mischung aus Yoga, Tanz und Gymnastik. Die Körpersilhouette wird sichtbar geschmälert. Die Muskeln werden trainiert, der Körper wird straffer und aufrechter. Die Wirkung von Pilates ist ein geschmeidiger Körper, eine bessere Atmung, ein besserer Blutkreislauf, festere Muskeln, neue Energien. Das Ziel von Pilates ist, die Muskeln an eine gestreckte Haltung zu gewöhnen. Die Atmung muss regelmäßig sein, denn dadurch können die Muskeln entspannt werden. Die Bewegungen werden langsam und intensiv ausgeführt. Wichtig ist auch die Zentrierung, dabei wird systematisch der Bauch eingezogen, um die Bauchmuskeln in der Tiefe arbeiten zu lassen. Nach ca. 10 bis 15 Übungsstunden sind bereits erste Erfolge sichtbar. Das motiviert natürlich zum Weitermachen. Gehen Sie doch einmal in eine Schnupperstunde. Vereine, aber auch Krankenkassen und Volkshochschulen bieten Kurse an. Auf die richtige Haltung kommt es an: 1. Das Becken stets in neutraler Position halten, nie kippen. Schultern tief, Rücken gerade und lang halten mit natürlicher Wirbelsäulenkrümmung. 2. Stets in den unteren Brustkorb hineinatmen, nie in den oberen – sonst wandern die Schultern hoch.

