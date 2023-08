Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 25. August 2023

Das Bedürfnis nach Ruhe

Der Schütze-Mond holt Sie am Morgen schnell aus den Federn. Sie sind gut gelaunt und starten zu­versichtlich in die neue Woche. Mars und Pluto sind zusätzlich Ihre Antreiber. Sie haben eine Menge vor und schaffen auch alles, das gibt ein gutes Gefühl. Aber mit Neptun, haben Sie am späten Nachmittag das Bedürfnis nach Ruhe, das gilt vor allem für die Zeichen mit Schütze-, Fische-, Zwillinge- oder Jungfrau-Energie. Sie freuen sich schon sehr auf das Wochenende, und das haben Sie sich auch verdient. Es war eine Menge los und Sie brauchen eine stressfreie Zone. Lesen Sie mal wieder ein Buch.

Tipp des Tages:

Gönnen Sie sich eine persönliche Auszeit.

Erfahren Sie mehr über das Jahr im Jahreshoroskop 2023.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche