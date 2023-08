Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 26. August 2023

Ein verspannter Rücken

Der Schütze-Mond ist in der Astrologie dem Bereich Hüfte und Rücken zugeordnet. Steht der Mond in diesem Zeichen, kann er, wenn jemand eh schon eine Schwachstelle in der Hüfte oder im Rücken hat, Probleme machen. Eine falsche Bewegung reicht dann aus um Verspannungen im Rücken zu bekommen. Gefährdet sind die Zeichen mit Schütze-, Fische-, Zwilling- oder Jungfrau-Energie. In den meisten Fällen kann bei Rückenbeschwerden mit gezielter Gymnastik und einem konsequenten rückengerechten Verhalten wieder eine deutliche Besserung erzielt werden. Aber das kann oft langwierig sein. Man braucht Geduld.

Tipp des Tages:

Am Abend ein gemütliches Bad.

Erfahren Sie mehr über das Jahr im Jahreshoroskop 2023.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche