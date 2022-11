Das große Familien-Horoskop ab 21. November 2022: Diese Sterne schützen Ihr Familienglück!

Je schwieriger die Zeiten werden, desto wichtiger wird die Familie. Hier fühlt man sich vor dem, was von draußen einstürmt, noch am meisten beschützt, findet im Normalfall Geborgenheit und Liebe, Verlässlichkeit und Zusammenhalt.

Um so drängender dann auch die Frage: Was wird aus meiner Familie? Wie gesichert und beschützt ist ihre Zukunft? Der Mond, Hüter und Beschützer der Familie, kann darauf am ehesten antworten. Und der Schütze-Neumond am Mittwoch ist hier ein ganz besonderer Rat- und Antwortgeber.

So errechnen Sie Ihr Familien-Sternzeichen

Kennen Sie eigentlich das Sternzeichen, das die Geschichte Ihrer Familie bestimmt? Nein? Nichts leichter, als es schnell zu berechnen: Sie brauchen lediglich Ihr Hochzeitsdatum dazu – oder den Tag, an dem Sie beschlossen haben, mit Ihrem oder Ihrer Liebsten zusammenzuziehen beziehungsweise eine Einheit zu bilden. Dieses ist der Geburtstag Ihrer Familie – und wird von dem Tierkreiszeichen bestimmt, das auch ein Mensch sein eigen nennt, der an diesem Tag geboren wurde.

Doch warum erzählen wir Ihnen das überhaupt? Nun, diese Woche unterstützen Sie zahlreiche kosmische Konstellationen dabei, die Zukunft Ihrer Familie nach besten Möglichkeiten zu entfalten. Sicher hatten auch Sie und Ihre Lieben im letzten Jahr mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Das Geld saß nicht so locker wie sonst, es mussten Urlaube gestrichen und auf andere Bequemlichkeiten verzichtet werden, die man sich in den Jahren zuvor immer wieder gönnen konnte. Und keine Besserung scheint in Sicht!

Wenn man Politik und Medien Glauben schenkt, was da alles an Problemen auf uns einfache Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Monaten zukommen soll, fällt es auch Ihnen sicher nicht immer leicht, eine positive Grundstimmung dem Leben gegenüber zu behalten. Noch viel schwerer ist es, trübe Gedanken nicht auf die geliebte Familie zu übertragen – oder selbst nicht beunruhigt zu sein, wenn Ihre Liebsten von Zukunftsängsten geplagt werden.

Die feurige Schütze-Sonne hebt unsere Stimmung

Wie gut, dass Ihnen das Universum diese Woche ordentlich Schützenhilfe leistet. Und dies im wahrsten Sinne des Wortes. Denn am Montag, den 21. November, tritt die Sonne in das feurige Schütze-Zeichen ein. Sie folgt der Venus und dem Merkur, die bereits letzte Woche den Skorpion verlassen haben, und es sich ebenfalls an diesem Montag in einer Konjunktion gemütlich machen. Achten Sie einmal darauf, wie dies – und der Eintritt unseres strahlenden Hauptgestirns in das lebensbejahende Schütze-Zeichen – Ihre Stimmung und die Ihrer Angehörigen sichtlich hebt.

Nach Wochen der Kraftlosigkeit finden Sie gemeinsam zu neuer Zuversicht und zum Mut, sich den kommenden Herausforderungen zu stellen. Betreten Sie dabei ruhig Neuland und gehen Sie auch ein Risiko ein, um die Familie langfristig abzusichern. Schließlich stehen Sie noch bis Mitte nächsten Jahres unter dem Schutz des aufsteigenden Mondknotens im Stier. Der garantiert Ihnen die Absicherung Ihres Familienbesitzes, wenn Sie beherzt auf Neuanfänge setzen und sich nicht an Sicherheiten klammern, die immer mehr an Bestand verlieren. Dass die Sonne dann auch noch ein harmonisches Trigon mit Jupiter, dem Herrscher des Schützen eingeht, fördert die allgemeine gute Laune zusätzlich.

Jupiter und Neptun stärken den Familienzusammenhalt

Jupiter reist gerade wieder durch das hoch spirituelle Fischezeichen, dass er schon einmal bis Mai 2022 besuchte, und lädt zu großen Träumen ein. Einerseits wird dadurch diese Woche zu einem guten Zeitpunkt, um Familienprojekte aus der Schublade zu holen, die seit dem Frühjahr vor sich hin stauben. Andererseits stärkt die Nähe von Jupiter und Neptun die spirituelle Kraft und den inneren Zusammenhalt Ihrer Familie.

Wenn Sie jetzt die gemeinsamen Ziele im Familienrat besprechen und Aufgaben gemäß den Fähigkeiten jedes Familienmitglieds verteilen, haben Sie dank dieser Konstellation eine gute Chance bis 2025 – wenn Neptun in den Wassermann reist – perfekt für das neue Zeitalter aufgestellt zu sein.

Neuanfang in der Familie: Schütze-Neumond 2022

Doch zurück in die Gegenwart: Die positive Montagsenergie wird am Mittwoch noch getoppt. Denn dann findet der Schütze-Neumond des Jahres 2022 statt. Dies ist der perfekte Moment, um Entscheidungen bezüglich einer zukünftigen Neuausrichtung der Familie umzusetzen – ein konkretes Zeichen für einen optimistischen Neuanfang zu setzen und sich und Ihre Angehörigen auf Zusammenhalt für die dunkle Jahreszeit einzuschwören. Gemeinsam schaffen Sie das!

Wie Sie und Ihre Liebsten die kommenden Herausforderungen überstehen und wie der Mond und Jupiter Ihre Familie in Zukunft beschützen werden, erfahren Sie in unserem großen Familien-Horoskop.

