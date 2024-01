Das große Glückshoroskop 2024: Das sind Ihre Sternstunden für das Sonnen-Jahr

In den ersten Monaten des Jahres werden wir besonders durch den Eintritt Plutos in den Wassermann belebt. Wer jetzt auf Innovationen in Beruf und Toleranz in der Liebe setzt, hat da die besten Karten. Eine Zeit bricht an, in der wir alle unserem Leben eine neue Richtung geben können.

Wer eine zweite Chance braucht, der bekommt sie jetzt, ganz gleich in welchem Lebensbereich. Nach der langen Zeit, in der Pluto im Steinbock Sicherheiten hinterfragt hat, kommt nun mehr Leichtigkeit in die Liebe wie auch in den beruflichen Erfolg. Ein besonderer Höhepunkt bahnt sich hierbei am 24. Februar an. An diesem Tag wirkt nicht nur die Konjunktion von Venus und Mars im Luftzeichen Wassermann am 22. Februar 2024 noch nach, es findet auch ein Vollmond im Zeichen Jungfrau statt. Dies fördert nicht nur Ihre persönliche Entfaltung, sondern bringt Ihnen auch die Kontakte, die Ihnen helfen, Ihr Glück zu finden.

Auch der 21. April ist ein Tag, den Sie sich merken sollten. Dann treffen Glücksplanet Jupiter und Uranus im Stier aufeinander. Alles, was bei Ihnen bezüglich Ihres Strebens nach Sicherheit und Zufriedenheit seit 2017 in Bewegung war, kann nun zu einem guten Ende geführt werden.

Wenn dann Jupiter Ende Mai in die Zwillinge reist und dabei eine äußerst harmonische Zeit mit dem visionären Neptun verbringt, eröffnen sich weitere ungeahnte Horizonte. Dies ist die Zeit, in der sich Ihre beruflichen Chancen vervielfachen und die Karriere aufblüht wie nie zuvor. Denken Sie groß und holen Sie nun all die traumhaften Pläne aus der Schublade, die Sie bisher als unrealistisch abgetan haben.

Herbst und Winter werden durch die Rückkehr von Pluto in den Steinbock und den rückläufigen Mars im Löwen bestimmt. Eine Phase der konstruktiven Aufarbeitung steht dann an, die Sie deutlich erkennen lässt, welche Themen nun wie von Zauberhand alleine laufen und wo Sie noch etwas Arbeit investieren müssen. 2024 verspricht nicht nur Glücksmomente im Überfluss, sondern auch eine Zeit des persönlichen und beruflichen Wachstums. Lassen wir uns von der positiven Energie des kommenden Jahres tragen und freuen uns auf eine Zeit des Glücks und der Erfüllung.

