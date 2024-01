Das große Glückshoroskop 2024: Sternzeichen Steinbock

Ihre Geburtstagszeit geht nun zu Ende, doch Ihre Glückssträhne reißt so schnell nicht ab! Denn der Kosmos hat beschlossen, 2024 für Sie zu einem Erfolgsjahr zu gestalten. Seit 2008 hat Pluto Sie zu einer starken Persönlichkeit reifen lassen. Sie wissen jetzt genau, was und wen Sie an Ihrer Seite brauchen, um gut durchs Leben zu kommen. In wenigen Tagen werden die Karten für Sie neu gemischt. Das Wichtigste: Seien Sie dieses Jahr konsequent. Ob Aufbruch zu neuen Ufern oder Ausbau bestehender Sicherheiten – vertrauen Sie darauf, dass Sie mithilfe der Sterne genau die richtigen Entscheidungen treffen.

Ihre Sternstunden: