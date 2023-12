Das große Silvester-Horoskop 2023: Jupiter erfüllt jetzt Herzenswünsche!

Wir erleben die letzten Tagen des Jahres wie in einem Zeitraffer, was wir im vergangenen Jahr oft schmerzlich vermisst haben: Liebe, die uns träumen lässt. Hoffnung, die uns die Angst nimmt, Zuversicht, die uns Mut macht. Und nicht zu vergessen die Freude darüber, wenn sich jetzt ganz überraschend ein Herzenswunsch erfüllt. Jupiter macht uns diese Freude. Mit Sonne, Venus und Pluto zündet der Glücksplanet ein astrologisches Feuerwerk.

Ein oft anstrengender und manchmal auch wilder Ritt durchs Universum liegt hinter uns. Da war und ist Pluto, der unnachgiebig von uns die Bereitschaft zur Veränderung einfordert. Da zeigte sich Jupiter oft überaus launisch und vergaß seine Aufgabe, uns immer ausreichend mit Optimismus zu versorgen. Da verunsicherte uns Uranus immer wieder mit unsicheren Perspektiven. Und so standen wir alle vor der Herausforderung, uns angesichts einer sich abzeichnenden Zeitenwende neu zu positionieren. Wenn Pluto Ende Januar in den Wassermann eintritt und sich Jupiter im Mai in die Zwillinge bewegt, sollten wir wissen, wo wir stehen.

Deshalb ist es jetzt in der letzten Woche des Jahres an der Zeit, sich zu sammeln und zu überlegen, was wir im vor uns liegenden Jahr erreichen möchten. Zum Glück stehen uns die Sterne dabei voll und ganz zur Seite. Der Krebs-Vollmond, gut aspektiert von Venus, Jupiter und Neptun, schenkt uns Raum, Ruhe und inneren Frieden. Wie sehr haben wir uns nach diesem inneren Frieden gesehnt! Dank dieser himmlischen Konstellationen können wir das Jahr besinnlich und voller Vorfreude ausklingen lassen. Genießen wir also die mystische Zeit zwischen den Jahren.

Das große Liebeshoroskop 2024: Die Liebessterne für Singles und Paare