Das große Sonnenfinsternis-Horoskop für den 25.10.2022: So leben Sie ab jetzt Ihr volles Potenzial

Wenn sich Sonne, Venus und Merkur im Skorpion treffen, bricht eine Zeit der Nachdenklichkeit, der tiefen Betrachtung und auch der karmischen Aufarbeitung an. Alte Verstrickungen und negative Verbindungen werden deutlich sichtbar. Der Skorpion-Neumond ist der ideale Zeitpunkt, um zu erkennen, was Sie daran hindert, Ihr volles Potenzial zu leben – und was Sie ändern können, um in Ihre wahre Kraft zu kommen. Die skorpionischen Energien dieses Neumondes gepaart mit denen der Sonnenfinsternis zeigen sich bei den Sternzeichen auf unterschiedliche Art. Nutzt man sie jedoch, führen sie bei allen Sternzeichen zu einem positiven Ergebnis: Man fühlt sich frei und befreit von alten Verstrickungen und Belastungen!

Jetzt auch lesen: Das Jahreshoroskop 2023 für alle Sternzeichen

Wenn Sie mehr über Ihre persönliche Zukunft erfahren möchten, kann ein Gespräch mit Astrologin Jana Winter hilfreich sein.

Astrologische Lebensberatung & 30 € Startguthaben Jana Winter deutet Ihre Zukunft Astrologin Jana Winter beantwortet mit viel Erfahrung und spiritueller Weitsicht Ihre Fragen.⭐️astrologische Beratung ⭐️Lenormandkarten ⭐️Tarot

Die Skorpion-Energie führt zur Zufriedenheit

Es ist nicht allzu lange her, dass Merkur rückläufig durch das luftige Zeichen Waage reiste und sicher auch Sie ins Grübeln über vergangene Fehler, verpasste Chancen und Missverständnisse gebracht hat. Dieses Wochenende wechselt er nun in das tiefgründige Zeichen Skorpion. Dies hilft Ihnen, die intellektuellen Erkenntnisse der Waage-Merkur-Periode auch emotional zu verarbeiten und umzusetzen. Schließlich ist der Skorpion das Zeichen der seelischen Extreme. Er interessiert sich nicht für Unverbindlichkeit und Oberflächlichkeit. Stattdessen will er unausgesprochene Motive und ungelebte Gefühle offenbaren und Ihnen durch deren Wahrnehmung helfen, zu mehr Erfüllung und Zufriedenheit zu finden.

Doch dieses Jahr kann dieser seelische Prozess deutlich tiefer dringen als sonst. Denn nicht nur Merkur befindet sich bald im Skorpion. Auch die strahlende Sonne betritt gemeinsam mit Venus das Zeichen bereits am Sonntag, 23.10.2022. Zusammen sorgen die beiden positiven Gestirne dafür, dass Sie mehr als sonst zu Ihren eigenen Bedürfnissen stehen können. Die konstruktive Konstellation hilft Ihnen, gemachte Irrtümer ohne Scham zu betrachten und sie zu bereinigen. Ganz gleich, ob es dabei um Ihr Beziehungsleben, Ihre Karriere oder Ihr allgemeines Lebensgefühl geht – Sonne und Venus stehen in den nächsten Wochen jederzeit für Sie bereit, Ihnen tiefsitzende Prägungen aufzuzeigen, die eventuell noch mit Ihrer familiären Vergangenheit zu tun haben und Sie an Ihrer seelischen Entfaltung hindern. Sonne, Neumond und Venus geben Ihnen die richtige Strategie ein, um sich ein für alle Mal von solchen Prägungen zu befreien. Ist das geschafft, können diese ungesunden Glaubenssätze durch neue, stärkende Mantren ersetzt werden.

Die Glückstage für alle Sternzeichen im November 2022

So nutzen Sie die Sterne für sich

Natürlich ist damit ein wenig Arbeit verbunden. Wahrscheinlich müssen Sie sich in den nächsten Tagen unerfreulichen Wahrheiten stellen. Denn wenn Sie Ihr wahres Potenzial leben wollen, müssen Sie auch Ihr Umfeld betrachten. Es gilt zu erkennen, wer Sie wahrhaft unterstützt und wer nur scheinbar auf Ihrer Seite ist. Auch auf die Gefahr hin, dass Sie mit einigen Enttäuschungen rechnen müssen: Haben Sie jetzt den Mut, Menschen, die Ihnen persönlich nahestehen, genau zu überprüfen.

Gut möglich, dass sich diese Vorsicht letztendlich als unnötig erweist. Doch ist es ebenso wahrscheinlich, dass die aktuelle extreme Skorpion-Energie Ihnen aufzeigt, mit wem Sie auf privater und/oder beruflicher Ebene ungesunde Verbindungen eingegangen sind. Sei es, weil Ihnen Ihre Ursprungsfamilie ungute Strukturen vorgelebt hat oder weil die Ursache auf noch weitreichenderen karmischen Verstrickungen beruht, die Sie daran hindern, Ihr Leben so zu genießen, wie Sie es verdienen.

Sollte es Ihnen trotz der intensiven Energie schwer fallen, diese Belastungen deutlich zu erkennen, seien Sie versichert: Das Universum lässt Sie nicht mit Ihren Sorgen allein. Neben all den bereits beschriebenen Aspekten ist es letztendlich der machtvolle Skorpion-Neumond am Dienstag, 25.10., der dafür sorgt, dass Sie deutlich erspüren können, wie Sie sich von karmischer Belastung befreien und was Sie dringend verändern müssen, um sich vollständig und heil zu fühlen.

Ein Duo mit Superkraft: Neumond und Sonnenfinsternis

Gepaart mit einer partiellen Sonnenfinsternis sorgt dieser Neumond dafür, dass sich uralte, unbewusste Pakte endlich auflösen lassen. Karmische Knoten können durchtrennt und auch weniger dramatische Bürden abgelegt werden. Um von der Macht des Mondes besonders zu profitieren, macht es Sinn, sich am Dienstag um die Mittagszeit, wenn die Sonnenfinsternis am exaktesten ist, etwas Zeit zu nehmen und sich auf eine Meditation einzulassen. Nehmen Sie wahr, was in Ihnen nun aufsteigt, welche positiven Bilder negatives Altes ersetzen und tragen Sie diese neuen Gedanken in Ihr Tagbewusstsein. Diese kleine Geste ist der Anfang einer großen Veränderung.

Warum diese Tage so wichtig für Ihr Leben und Ihr Schicksal sind. Was Sie jetzt für Ihre Liebe und Ihr privates Glück tun können.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: koyu/iStock