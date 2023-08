Das große Sternschnuppen-Horoskop ab 12. August 2023: Sternzeichen Krebs

Krebse haben sich in letzter Zeit zurückgehalten – um des Friedens willen. Ihnen ist es von Natur aus wichtiger, dass alle miteinander in Harmonie leben, als auch mal auf den Putz zu hauen, wenn Ihnen etwas nicht behagt. Das Ergebnis: Alle anderen formulieren andauernd, was Sie stört, während Sie nur noch reagieren, in der Hoffnung, dadurch wieder Ruhe in den Karton zu bekommen. In Wirklichkeit legt man Ihnen das als Schwäche aus – und beginnt, Ihre Freundlichkeit auszunutzen. Schieben Sie dem einen Riegel vor! Stecken Sie nicht länger zurück: Sie haben alles Recht, laut und deutlich kundzutun, was Sie jetzt brauchen!

Sternschnuppenwunder des Krebs: Mein Wunsch besitzt die Kraft einer Quelle! Ich zeige meine wahren Gefühle und Bedürfnisse!