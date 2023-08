Das große Sternschnuppen-Horoskop ab 12. August 2023: Sternzeichen Skorpion

Man sollte immer vorsichtig sein, wenn man sich etwas wünscht, denn man könnte es bekommen! Als Skorpion ist Ihnen bewusst, dass Ihr Geist in der Lage ist, der Wirklichkeit seinen Stempel aufzudrücken. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich auf die Sternschnuppennacht vorbereiten. Es liegt in der Natur Ihres Zeichens, Ihre Wünsche ernst zu nehmen. Daher brauchen Sie Zeit, um den Wunsch perfekt zu formulieren. In punkto Liebe läuft eigentlich alles sehr gut. Das wollen Sie auch nicht gefährden. Spüren Sie daher in die Worte Ihres Wunsches hinein und fragen sich: Ist es wirklich genau das, was ich will?

Sternschnuppenwunder des Skorpions: Mein Wunsch besitzt die Kraft der Tiefe des Wassers! Ich habe die Macht, meine Wünsche zu manifestieren!