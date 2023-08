Das große Sternschnuppen-Horoskop ab 12. August 2023: Sternzeichen Steinbock

Sternschnuppen? Wünsche erfüllen sich durch Disziplin und Fleiß – und nicht, weil Sie sich auf das Universum oder gar den Sternschnuppenregen verlassen. Doch seien Sie nicht vorschnell, lieber Steinbock. Erinnern Sie sich: Die aufregendsten und spannendsten Erlebnisse hatten Sie immer dann, wenn Sie aus der Routine ausgebrochen sind und sich dem Zauber der Welt geöffnet haben. Und genau so ein Augenblick ist jetzt gekommen! Gerade in der Liebe stehen die Sterne gerade wirklich gut für Sie – und es gibt Hoffnung für Beziehungen, die Sie schon längst aufgegeben haben. Also: Lassen Sie die Magie in Ihr Leben!

Sternschnuppenwunder des Steinbocks: Mein Wunsch besitzt die Kraft der Berge! Ich öffne mich dem Wunder der Sternschnuppen!