Das Horoskop der Chaos-Sterne ab 26. Juni 2023: Sternzeichen Jungfrau

Als Kind des kontaktfreudigen Merkurs sind Sie, liebe Jungfrau, stets bemüht, allen zu helfen, die weniger clever sind als Sie. Gerade am Wochenende, wenn Ihnen Merkur gemeinsam mit Saturn und Göttervater Jupiter reiche Ernte für vergangene Bemühungen beschert, sind Sie mehr als bereit die Menschen in Ihrem Umfeld ebenfalls davon profitieren zu lassen. Doch einige legen Ihnen Ihre Hilfsbereitschaft als Hochmut aus und greifen Sie unter dem Einfluss Neptuns voller Härte an. Was lernen Sie daraus? Vielleicht ist es Zeit für einen neuen Freundeskreis. Künftig nutzen Sie Ihre Kraft mehr für Ihr eigenes Vorankommen als bisher. Bald treffen Sie so auf Menschen, die Ihr Engagement wertschätzen.

Ihr Mantra: Ich unterstütze und werde unterstützt!