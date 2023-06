Das Horoskop der Chaos-Sterne ab 26. Juni 2023: Sternzeichen Krebs

Ihr Kampfgeist, liebes Geburtstagskind, wird oft unterschätzt. Gern hält man Sie für zu gut und weich für diese Welt. Es ist wahr: Sie stehen wesentlich lieber für Ihre Liebsten ein als für sich selbst. Doch nicht alle verdienen dieses Geschenk. Nun, da die Sonne durch Ihr Zeichen reist und Sie auch der kluge Merkur besucht, kommt so manche unerfreuliche Erkenntnis über einige Menschen in Ihrem Umfeld an den Tag. Gut möglich, dass ein besonders wichtiger Mensch Sie unerwartet verletzt. Das Gute daran? Die Ereignisse dieses Wochenendes treiben Sie dazu an, sich aus unangenehmen Bindungen zu lösen, sich mehr um sich selbst und Ihre persönlichen Herzensprojekte zu kümmern.

Ihr Mantra: Ich stehe mutig für mich und meine Ziele ein.