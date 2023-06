Das Horoskop der Chaos-Sterne ab 26. Juni 2023: Sternzeichen Skorpion

Während für andere Zeichen vor den schwierigen Wochenkonstellationen erzittern, haben Sie davor keine Furcht. Plötzliche Umwälzungen sind Ihnen bestens vertraut, Sie wissen mit ihnen umzugehen. Dennoch lässt auch Sie das Quadrat zwischen Venus und Uranus am Sonntag nicht kalt. Gottseidank wird die Liebesgöttin gerade durch ihren Geliebten Mars gestärkt, mit dem auch Sie sich bestens verstehen. Nutzen Sie jetzt die Leidenschaft des Kriegsgottes und machen Sie angestautem Ärger Luft anstatt in sich wüten zu lassen. Seien Sie versichert, dass Sie das Richtige tun, wenn Sie einigen Menschen in Ihrem Umfeld sagen, was Sie wirklich von ihnen halten. Sind die Fronten klar, kann der Frieden verhandelt werden.

Ihr Mantra: Ich bin ehrlich zu mir und anderen!