Das Horoskop der Chaos-Sterne ab 26. Juni 2023: Sternzeichen Wassermann

Sie, lieber Wassermann, haben in der letzten Zeit viel Energie in Ihren Erfolg gesteckt. Unter dem aktuellen Merkur/Saturn-Trigon dürfen Sie nun die Ernte einfahren. Somit könnte alles so herrlich sein, wären da nicht Ihre Lieben, die schon sehr lange darauf warten, wieder mehr von Ihnen zu sehen. Dieses Wochenende bricht dann wohl dank Venus und Uranus ein recht emotionaler Sturm über Sie herein. Sie sind gefordert, Stellung zu beziehen, werden vielleicht vor ein Ultimatum gestellt. Tatsächlich ist diese Konfrontation nicht unberechtigt. Ist es nicht langsam an der Zeit, die Früchte Ihrer Arbeit gemeinsam mit Ihren Liebsten zu genießen, anstatt sich in Arbeit zu vergraben?

Ihr Mantra: Ich entspanne mich mit den Menschen, die ich liebe.