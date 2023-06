Das Horoskop der Familie ab 21. Juni 2023: Sternzeichen Wassermann

Sie sind ein sehr kreativer Mensch und strotzen vor guten Einfällen. Dafür schätzt Ihre Familie Sie sehr. Weniger glücklich ist Sie damit, wie Sie sich in den familiären Alltag einbringen. Putzen, kochen und organisieren – diese Themen gehen Sie am liebsten nach dem Lust-und-Laune-Prinzip an. Das hat schon für manchen Unmut daheim gesorgt. Doch mit Sommerbeginn wird alles anders, lieber Wassermann. Er hilft Ihnen, genau bei diesen Themen fantasievolle Lösungen zu finden, die nicht nur Ihnen, sondern auch Ihren Angehörigen gefallen. Er unterstützt dabei, dass Sie und Ihre Lieben gemeinsam Strukturen schaffen, die Ihnen dabei helfen, sich in die notwendigen Haushaltsarbeiten einzubringen, ohne Ihren Anspruch auf Originalität verlieren.