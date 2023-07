Das Horoskop der goldenen Merkur-Zeit ab 29. Juli 2023: Sternzeichen Fische

Sie gelten als besonders offen für spirituelle Einflüsse und die Anbindung an höhere Welten. Tatsächlich ist Ihnen selbst dies selten bewusst. Doch Mars in Ihrem Gegenzeichen Jungfrau erinnert Sie daran, wie gut alles für Sie läuft, wenn Sie sich dem Fluss des Lebens hingeben.

Halten Sie inne, bleiben Sie nun ganz bei sich und nehmen Sie Kontakt mit Ihrer inneren Führung auf. Denn die weiß am besten, was jetzt extrem erfüllend für Sie ist. Es könnte gut sein, dass sich in Ihrem Beziehungsleben etwas verändern muss, um langfristig glücklich zu sein. Je mutiger Sie sind, je stärker Sie sich von der positiven Energie des goldenen Merkur-Samstags am 29. Juli 2023 hingeben, umso reicher ist Ihr Leben bald.

Ihr Erfolgs-Mantra: Ich mache meine Träume wahr.