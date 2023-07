Das Horoskop der goldenen Merkur-Zeit ab 29. Juli 2023: Sternzeichen Jungfrau

Schon einige Tage bringt der dynamische Mars reichlich positive Aufregung in Ihr Leben. Talente, die Sie schon lange in sich wahrnehmen, drängen nun mit großer Vehemenz in Ihr Bewusstsein und wollen endlich gelebt werden. Was hindert Sie noch, Ihren kreativen Impulsen nachzugeben?

Vertrauen Sie auf Ihren Herrscher Merkur und setzen Sie spätestens ab Sonnabend - wenn auch er sich in Ihr kluges Zeichen begibt - auf das, was Sie erfüllt und begeistert. Dann lässt der nächste Karriereschritt garantiert nicht mehr lange auf sich warten. Dazu fehlt Ihnen der Mut? Keine Angst, die Venus/Merkur-Konjunktion am Donnerstag stärkt Ihr Selbstbewusstsein ab Donnerstag ungemein.

Ihr Kreativ-Mantra: Ich bringe Sinn und Leichtigkeit in meinen Alltag.