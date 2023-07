Das Horoskop der goldenen Merkur-Zeit ab 29. Juli 2023: Sternzeichen Skorpion

Ihnen, lieber Skorpion, bietet die Begegnung von Venus und Merkur am Donnerstag eine ausgezeichnete Gelegenheit, Ihrer Seele mehr Raum zu geben und sich aus alten Verstrickungen zu lösen.

Plötzlich fällt es Ihnen wie Schuppen von den Augen – Glück verheißende Erkenntnisse über Ihr Leben eröffnen sich Ihnen. Die Konstellation stößt Prozesse in Ihnen an, die Sie dank dem Eintritt von Merkur in die Jungfrau auch umsetzen können. Je mehr Sie die aktuellen Energien an sich heranlassen, umso stärker werden Sie eine Anbindung an Ihr höheres Selbst erleben. Genießen Sie die tiefgreifenden Erkenntnisse, die diese Erfahrungen mit sich bringen.

Ihr Seelen-Mantra: Ich begebe mich neugierig auf die Suche nach mir selbst.