Das Horoskop der goldenen Merkur-Zeit ab 29. Juli 2023: Sternzeichen Stier

Die Venus/Merkur-Konjunktion am Donnerstag bringt Ihnen, lieber Stier, in Sachen Karriere ordentlich frischen Wind ins Haus. Was immer in den letzten Monaten nicht glatt lief – am goldenen Samstag, 29. Juli 2023, wird es ins Reine gebracht. Natürlich müssen auch Sie für diesen beruflichen Erfolg einen Beitrag leisten. Dabei unterstützt Sie neben Jungfrau-Mars natürlich auch der gewitzte Merkur.

Auch Ihre Herrscherin Venus, die gerade im stolzen Löwen steht, verleiht Ihnen genau das Quäntchen Mut, das Ihnen bisher fehlte, wenn es darum ging, sich erfolgreich im Wettbewerb durchzusetzen. Nun ist Ihre Zeit gekommen: Greifen Sie zu und zeigen Sie, was in Ihnen steckt!

Ihr Erfolgs-Mantra: Ich riskiere die Veränderung. Langfristiger Erfolg ist gewiss.