Das Horoskop der goldenen Merkur-Zeit ab 29. Juli 2023: Sternzeichen Zwillinge

Ihnen, lieber Zwilling, steht eine besondere Glückswoche bevor! Der kampferprobte Mars weilt in einem Ihrer Lieblingszeichen, der klugen Jungfrau und erhält bald auch Schützenhilfe von Ihrem gewitzten Herrscher Merkur. Es ist Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen!

Was immer Sie nun anpacken – es wird sprichwörtlich zu Gold. Ob Liebe, Beruf oder Herzenswunsch – freuen Sie sich auf den verdienten Erfolg. Ja, vielleicht ist der zum Wochenanfang noch nicht erkennbar, doch schon am Donnerstag, wenn sich Merkur und Venus gegenseitig inspirieren, steht der Silberstreifen am Horizont. Wenn am Sonnabend Ihr Herrscher Merkur in die fleißige Jungfrau reist, können Sie mit einem Durchbruch rechnen.

Ihr Glücks-Mantra: Ich halte an meinen Plänen fest.