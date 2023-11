Das Horoskop der großen Merkur-Chance ab 7.11.2023: Erfüllen Sie sich jetzt Ihren großen Traum!

Am Donnerstag, den 9. November, trifft Merkur dann auf den tiefschürfenden Pluto in einem weiteren positiven Aspekt. Dies ergänzt Ihre Klarsicht und Erkenntnis der vorangegangenen Tage durch die notwendige Kraft und den unabwendbaren Willen, endlich das zu tun, was Sie schon immer wollten.

Ihre Lebensvorstellungen und Träume können so endlich Realität werden. Dies ist die Zeit, in der Sie Ihr volles Potenzial erkennen und akzeptieren können. Die Zeit, in der Sie Ihre tiefsten Wünsche manifestieren können. Sie werden zu dem, was Sie schon immer sein sollten – wenn Sie den kraftvollen Antriebsschub nutzen, den Pluto und Merkur Ihnen bieten.

