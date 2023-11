Das Horoskop der großen Merkur-Chance ab 7.11.2023 für die Jungrfrau

Ihr Herrscher Merkur bringt gerade reichlich positive Energie in Ihr Leben. Talente, die Sie schon lange in sich spüren, drängen nun mit großer Vehemenz in Ihr Bewusstsein und wollen endlich gelebt werden. Warum zögern Sie noch, Ihren kreativen Impulsen nachzugeben? Vertrauen Sie auf den klugen Götterboten und setzen Sie spätestens ab Freitag – wenn er das Zeichen wechselt – auf das, was Sie erfüllt und begeistert. Der nächste Karriereschritt wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Fehlt Ihnen der Mut? Dann freuen Sie sich jetzt schon auf die Stärkung, die Ihr Selbstbewusstsein durch Neptun erfährt. Dies ist Ihre Zeit, Sinn und Leichtigkeit in Ihren Alltag zu bringen.

Ihr Erfolgsmantra: „Ich bringe Sinn und Leichtigkeit in meinen Alltag.“

Artikelbild und Social Media: Collage mit arvitalya/iStock und Astrowoche.de