Das Horoskop der magischen Sommertage ab dem 22.07.24: Sternzeichen Löwe

Happy Birthday, lieber Löwe! Ihre erste Geburtstagswoche steht ganz im Zeichen der Selbstfindung. Nutzen Sie die unglaubliche Kraft Ihrer Löwe-Sonne, die mit Neptun, Venus und Merkur zusammenwirkt, um sich Ihre tiefsten Bedürfnisse und Wünsche wachzurufen. Erkennen Sie, was Sie wirklich glücklich macht und wie Sie diese Glücksmomente in Ihr Leben integrieren können. Die Sonne bringt nun an den Tag, welche neuen Interessen es zu entdecken, welche ausgetretenen Pfade es zu verlassen gilt. Somit bietet Ihnen diese Woche die Möglichkeit, sich neu zu entdecken und Ihr Leben nach Ihren wahrhaftigen Vorstellungen zu gestalten. Vertrauen Sie auf die Signale des Universum.

Ihr Magie-Impuls:

„Ich entdecke mein wahres Selbst und lebe authentisch.“

