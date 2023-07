Das Horoskop der Super-Sterne ab 1. August 2023: Glücksplanet Jupiter erfüllt unsere Wünsche!

Seit sich Merkur letzte Woche zum energiegeladenen Mars in die Jungfrau gesellt hat, ist unsere Stimmungslage deutlich besser geworden. Wir regen uns nicht über alles und jeden auf, betrachten unser eigenes Leben, unsere Probleme und auch das, was sich draußen vor der Tür in Gesellschaft und Politik abspielt, mit mehr Augenmaß und mehr Gelassenheit.

Wir analysieren die eigene Situation mit kühler „Merkur-Vernunft” und kommen auf diese Weise auch zu besseren Antworten auf die Frage, wie wir unsere Probleme meistern und die Zukunft halbwegs erfolgversprechend gestalten können. Diese Hinwendung zur Vernunft ist in diesen Tagen wohl das größte Geschenk von Merkur. Lassen wir sie wenn möglich überall wirken, in unserem Berufsleben ebenso wie in unseren Beziehungen.

Vor allem gilt das aber auch für unsere Selbsteinschätzung und unser Selbstwertgefühl, das durch die Ängste und Aufregungen der jüngsten Zeit sicher Schaden genommen hat. Halten wir also fest: Merkur sagt uns jetzt, dass wir auch mit Vernunft zurück zu neuer innerer Stärke finden können. Und diese Stärke brauchen wir dringend, um für kommende Herausforderungen fit zu sein.

Wir sind also in diesen Tagen von Vernunft bestimmt. Gleichwohl hören wir mit einer Art von sechstem Sinn ein kosmisches Hintergrundrauschen, das uns neues Glück erahnen lässt. Und diese Wahrnehmung täuscht uns nicht. Die Sterne bereiten Großes vor. Etwas, das uns für viele Mühen und Zumutungen entschädigt, die wir zuletzt erdulden mussten. Aus dem kosmischen Hintergrundrauschen wird Vorfreude in unserem Herzen.

