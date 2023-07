Das Horoskop der Super-Sterne ab 1. August 2023: Sternzeichen Löwe

Ihnen, dem König des Tierkreises, und enthusiastisches Feuerzeichen, sind der leidenschaftliche Mars und der royale Jupiter stets wohlgesonnen. Dass sich die beiden am Dienstag – wenn der Vollmond durch Ihr Gegenzeichen Wassermann reist – verabredet haben, erhöht in den kommenden Tagen Ihre Vitalität und Ihr Durchsetzungsvermögen. Spielen Sie jetzt die Karten richtig aus, dann sind Ihnen im geschäftlichen Bereich und bei verbindlichen Projekten Erfolge weit über das Jahr 2023 gewiss. Lohnend sind nun Investitionen in beruflichen Fortbildungen, wie auch in solche, die Ihre seelische Entwicklung vorantreiben. Dies bringt Sie einen großen Schritt weiter.

Was Sie mit Jupiter jetzt gewinnen können: Klare Wegweiser Richtung Bestimmung.