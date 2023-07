Das Horoskop der Super-Sterne ab 1. August 2023: Sternzeichen Wassermann

Für Sie lieber Wassermann, steht ein ganz besonderer Dienstag ins Haus. Natürlich profitieren auch Sie – wie alle anderen Sternzeichen – von der harmonischen Begegnung von Mars und Jupiter. Doch wichtiger für Sie ist der Vollmond in Ihrem eigenen Zeichen. Der hilft Ihnen, nun endlich mit alten Verletzungen abzuschließen und sich auf ein neues Zeitalter zu freuen, das ab Februar 2024 für Sie beginnt. So viele Ideen und Sehnsüchte schlummern in Ihnen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wenigstens eine davon konkret umzusetzen. Also, welche soll es sein? Fassen Sie jetzt den verbindlichen Entschluss, einen ersten Schritt zu tun und die Sterne werden mit Ihnen sein.

Was Sie mit Jupiter jetzt gewinnen können: Visionskraft und Gestaltungsfähigkeit.