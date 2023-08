Das Horoskop für den Fische-Vollmond am 31.08.2023: Sternzeichen Skorpion

Was um Sie her passiert, lieber Skorpion, das wissen Sie stets ganz genau. Doch Ihr Innenleben zu betrachten, dazu fehlt selbst Ihnen zuweilen der Mut. Doch seitdem der Fische-Neumond Anfang März tief verschüttete Sehnsüchte in Ihnen aktiviert hat, sieht das anders aus. In den letzten Monaten haben Sie viel über Ihre Vergangenheit nachgedacht und überlegt, wie Sie Ihrem Leben mehr Sinn verleihen können. Dabei sind Sie bereits auf Menschen gestoßen, denen es ähnlich geht. Nun sind Sie bereit für den nächsten Schritt! Schauen Sie sich zum Fische-Vollmond diesem neuen Umfeld Gleichgesinnter genau um. Mit der Hilfe von Glücksplanet Jupiter finden Sie dort einen ganz besonderen Menschen, der Ihr Leben auf wundersame Weise bereichern wird.