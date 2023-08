Das Horoskop für den Fische-Vollmond am 31.08.2023: Sternzeichen Stier

Schon länger, lieber Stier, ist Ihnen bewusst, dass althergebrachte Beziehungsmodelle für Sie ausgedient haben. Sie wollen mit Ihrem Liebsten seelisch wachsen und spirituelle Erlebnisse teilen. Gut möglich, dass Sie deswegen, seit Jupiter in Ihr Zeichen eingetreten ist, unbefriedigende Beziehungen hinter sich lassen mussten, vielleicht steht dies bevor. Doch in welcher Liebessituation Sie sich gerade befinden: Der magische Fische-Vollmond verändert alles. Auch in anderen Lebensbereichen bewirkt er dank Jupiters Einfluss jetzt einen ganz besonders heilenden Zauber. Was immer Sie in der letzten Zeit bedrückt hat – Geldsorgen, körperliche oder seelische Beschwerden – die Vollmondnacht bringt Ihnen neues Zutrauen und stärkt Ihr Selbstbewusstsein.