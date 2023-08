Das Horoskop für den Fische-Vollmond am 31.08.2023: Sternzeichen Waage

Liebe Waage, was für ein turbulenter Sommer das war! Jetzt heißt es, all die Erlebnisse zu analysieren und zu verarbeiten. Doch zum Glück haben Sie den tapferen Mars an Ihrer Seite, der Ihnen die nötige Standhaftigkeit auch in schwierigen Momenten schenkt. Die Vollmond-Energie bemüht sich darum, noch mehr Harmonie in Ihr Leben zu ziehen. Besondere Aufmerksamkeit verdient dabei Ihr Wunsch, mehr für Ihr seelisches und körperliches Gleichgewicht zu sorgen. Glücksplanet Jupiter offenbart, dass es hierbei natürlich weiterhin noch Luft nach oben gibt! Gönnen Sie Ihrem Körper etwas Gutes, sei es ein entspannter Spaziergang oder ein schwungvoller Fitnesskurs. Hier finden Sie die Balance, die Sie suchen – und Menschen, die Sie so schätzen, wie Sie sind.